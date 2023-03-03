​Опубликовано расписание ближайших матчей Кубка России

Российский футбольный союз опубликовал расписание ближайших матчей Кубка России. Приводим его ниже:
Путь РПЛ
14 марта
20:00 мск - «Спартак» - «Урал»
15 марта
17:30 мск – «Крылья Советов» - ЦСКА
Ответные матчи пройдут в период с 4 по 6 апреля.
Путь регионов
14 марта
17:30 мск – «Акрон» - «Локомотив»
15 марта
15:00 мск – «Ахмат» - «Краснодар»
20:00 мск – «Зенит» - «Динамо»
16 марта
18:00 мск - «Пари НН» - «Ростов»
В Пути регионов противостояния состоят из одного матча. Победитель проходит дальше, а проигравший вылетает.
Напомним, что действующим обладателем кубка России является московский «Спартак».
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