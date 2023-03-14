Фигурист Траньков: «Не понимаю, для чего нужен этот паспорт болельщика»

Двукратный олимпийский чемпион в фигурном катании Максим Траньков высказался о функционировании системы Fan ID.

«Не понимаю, для чего нужен этот паспорт болельщика! Сейчас Fan ID, а что дальше? Биометрия, отпечаток пальца и сетчатка глаза? Сейчас система распознания лиц и так хорошо работает. Для чего все это нужно на футболе — я не понимаю, ведь на соревнованиях по другим видам спорта этой системы вообще нет», — заявил именитый спортсмен в интервью изданию Sport24.

Траньков привёл собственный пример, когда отказался от оформления паспорта болельщика из-за сложностей с оформлением. По его мнению, клубы Премьер-лиги должны выступить с совместным заявлением и обратиться к тем, кто отвечал за принятие закона.

Напомним, что система Fan ID начала действовать на всех стадионах команд РПЛ с начала текущего календарного года.