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Федотов — о конспектах перед игрой с «Зенитом»: «Это были мои глупые мысли»

21 Марта 2023 • 10:40 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Зенит
окончен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о своих конспектах перед матчем 20-го тура РПЛ против «Зенита», который завершился победой «армейцев» со счётом 1:0.

«Это были мои глупые мысли. Насчёт баланса, оказания давления, внимательности при стандартах. Ничего нового», — приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс».

Также специалист не смог ответить на вопрос, когда ЦСКА станет базовым клубом для сборной, отметив при этом, что тренерский штаб команды старается привлекать молодых футболистов.

На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 20 проведённых встречах. «Зенит» же продолжает возглавлять лигу, опережая «армейцев» на 13 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Владимир Федотов
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