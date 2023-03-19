Чалов выиграл спор у Генича, выполнив 13-е результативное действие в этом сезоне РПЛ

Сейчас проходит матча 20-го тура Российской премьер-лиги между московским ЦСКА и питерским «Зенитом».

На 72-й минуте форвард столичного клуба Фёдор Чалов дальним ударом открыл счёт в игре. Таким образом, 24-летний нападающий выполнил 13 результативных действий в этом сезоне РПЛ (12 голов + одна результативная передача) и выиграл спор у комментатора Константина Генича, который не верил, что Чалов столько раз поучаствует в голевых атаках своей команды. Теперь он должен прийти на матч ЦСКА на домашний стадион «ВЭБ Арена» в футболке другого московского клуба - «Спартака».