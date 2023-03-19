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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак – о Fan ID: закон нужно соблюдать

19 Марта 2023 • 22:01 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Зенит
окончен

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о внедрении системы Fan ID в российский футбол.

Специалист поблагодарил болельщиков, которые пришли на матч РПЛ против ЦСКА (0:1), отметив, что впереди ещё много работы.

«Для футболистов намного приятнее играть, когда активные болельщики активно поддерживают. Но что есть, то есть. Есть закон, который нужно соблюдать», - приводит слова Семака «Чемпионат».

Напомним, что паспорта болельщиков необходимы для посещения всех матчей РПЛ с нового календарного года, из-за чего многие болельщики приняли решение бойкотировать игры.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Семак Российская Премьер-Лига fan id
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