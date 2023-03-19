Семак – о Fan ID: закон нужно соблюдать

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о внедрении системы Fan ID в российский футбол.

Специалист поблагодарил болельщиков, которые пришли на матч РПЛ против ЦСКА (0:1), отметив, что впереди ещё много работы.

«Для футболистов намного приятнее играть, когда активные болельщики активно поддерживают. Но что есть, то есть. Есть закон, который нужно соблюдать», - приводит слова Семака «Чемпионат».

Напомним, что паспорта болельщиков необходимы для посещения всех матчей РПЛ с нового календарного года, из-за чего многие болельщики приняли решение бойкотировать игры.

