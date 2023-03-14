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​Малком – о гонке бомбардиров: «Главное – брать титулы с «Зенитом»

14 Марта 2023 • 15:27 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
19.03 19:30

Атакующий полузащитник «Зенита» Малком ответил на вопрос, насколько принципиально для него выиграть гонку бомбардиров в этом сезоне.

Отметим, что на текущий момент Малком располагается на вершине рейтинга бомбардиров Премьер-лиги вместе с Квинси Промесом из «Спартака». Футболисты забили по 16 голов.

«Для меня это не имеет никакого значения. Главное - ​брать титулы вместе с «Зенитом». Конечно, круто, что я в числе лучших бомбардиров, и, если всё сложится, буду рад стать первым, но клубные успехи всегда выше личных», - сказал Малком в интервью пресс-службе питерцев.

На текущий момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая второй «Спартак» на восемь очков. Ближайший матч команда Сергея Семка проведёт 19 марта – против ЦСКА на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Малком Филипе Квинси Промес
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