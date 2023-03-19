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Гаджиев не смог выделить фаворита в матче ЦСКА – «Зенит»

19 Марта 2023 • 06:08 Комментировать
ЦСКА Москва
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Зенит
1 3.70 X 3.50 2 2.13
Через 11 ч. 32 мин.

Известный российский тренер и президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев не смог выделить фаворита в одном из главных матчей 20 тура РПЛ между столичным ЦСКА и петербургским «Зенитом». Игра запланирована на 19 марта.

«У них шансы 50 на 50. Так как они играют в Москве, то в любом случае, шансы команд равны. Немножко насторожила игра «Зенита» в кубковом матче дома против «Динамо», - рассказал Гаджиев «Газете.Ру».

Напомним, что на неделе зенитовцы вылетели из Кубка России, проиграв в Пути регионов московскому «Динамо» в серии пенальти.

Следите за ходом многообещающей игры благодаря текстовому подробному онлайну от Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Гаджи Гаджиев
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ЦСКА МОСКВА ЗЕНИТ
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