Гаджиев не смог выделить фаворита в матче ЦСКА – «Зенит»

Известный российский тренер и президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев не смог выделить фаворита в одном из главных матчей 20 тура РПЛ между столичным ЦСКА и петербургским «Зенитом». Игра запланирована на 19 марта.

«У них шансы 50 на 50. Так как они играют в Москве, то в любом случае, шансы команд равны. Немножко насторожила игра «Зенита» в кубковом матче дома против «Динамо», - рассказал Гаджиев «Газете.Ру».

Напомним, что на неделе зенитовцы вылетели из Кубка России, проиграв в Пути регионов московскому «Динамо» в серии пенальти.

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