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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА выиграл дома в РПЛ впервые за полгода

12 Марта 2023 • 21:20 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
19.03 19:30

В матче девятнадцатого тура российского чемпионата самарские «Крылья Советов» крупно проиграли московскому ЦСКА - 0:4. Для московского клуба этот успех означал, что он прервал серию из трех поражений кряду в российском чемпионате, два из них случились еще до чемпионата мира в Катаре, а третье - в прошлом, восемнадцатом туре. Более того, ЦСКА не побеждал в домашних матчах более полугода, в последний раз это случилось десятого сентября прошлого года в игре с «Краснодаром» - 4:1.

В следующем туре ЦСКА снова сыграет дома - и это будет не с кем-нибудь, а с питерским «Зенитом» 19 марта. 

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