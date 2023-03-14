Газзаев: «Акинфеев — настоящая легенда»

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался о том, что вратарь «красно-синих» Игорь Акинфеев попал в топ-50 лучших голкиперов по версии IFFHS.

«Акинфеев стоит в одном ряду с Яшиным. Игорь — великий вратарь. Плюс посмотрите, сколько он выиграл титулов — бронза Евро, Кубок УЕФА, большое количество побед в чемпионате России. Акинфеев — настоящая легенда», — приводит слова Газзаева Sport24.

В текущем сезоне 36-летний Акинфеев принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 22 гола и семь раз сыграл «на ноль».

После 19 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка.

