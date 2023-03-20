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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ледяхов: «Поражение от ЦСКА пойдёт на пользу «Зениту»

20 Марта 2023 • 15:29 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Зенит
окончен

Экс-игрок «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал поражение «Зенита» от ЦСКА (0:1) в матче 20-го тура РПЛ.

Эксперт считает, что победа ЦСКА получилась заслуженной, так как игра «армейцев» в прошедшей встрече была хорошо выстроена, а игроки «Зенита» не смогли показать свой лучший футбол. По мнению Ледяхова, такое поражение пойдёт «сине-бело-голубым» на пользу.

«Все заранее присвоили «Зениту» чемпионство, говорят об этом, и чисто психологически это расслабило футболистов «Зенита». В матче с ЦСКА они выглядели статически, мало двигались, ничего не создали впереди», — цитирует Ледяхова «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая пятый ЦСКА на 13 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Игорь Ледяхов
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