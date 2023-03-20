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​Деменко выбрал лучшего игрока матча ЦСКА – «Зенит» эксклюзив

20 Марта 2023 • 14:54 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Зенит
окончен

Бывший российский футболист Максим Деменко дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру». Он поделился своим мнением о том, кто был лучшим игроком в матче ЦСКА – «Зенит» (1:0).

- Лучшим игроком матча признали Чалова. Согласны с таким выбором?

- Мы прекрасно понимаем, что лучшей была вся команда, но я бы выделил Акинфеева. Его спокойствие придавало обороне уверенности. А Чалова выбрали, потому что он забил и боролся, как и вся команда. А так можно было назвать любого футболиста ЦСКА, потому что все ребята хорошо сыграли. Но я бы все-таки выделил Акинфеева, потому что у вратаря большая заслуга в успехе команды.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Игорь Акинфеев Максим Деменко
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