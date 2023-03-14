Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран: Матчи с «Уралом» и «Факелом» не убедили в том, что «Спартак» может сейчас стать золотым

14 Марта 2023 • 16:21 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
18.03 12:00

Известный тренер Сергей Юран ответил на вопрос, остались ли шансы у «Спартака» на борьбу за золотые медали чемпионата России.

«Шанс всегда есть. Но прихожу к выводу: золотая мечта может стать для «Спартака» реальностью, если от нее откажется сам «Зенит». А это из области фантастики», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

Специалист признался, что последние матчи его родного клуба против «Урала» (2:2) и «Факела» (3:2) не убедили его в том, что «Спартак» может завоевать чемпионство.

После 19 туров «красно-белые» идут на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 40 набранных очков. Лидером РПЛ по-прежнему является «Зенит», у которого на счету 48 баллов.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Факел Урал Сергей Юран
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Марта
16:39 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Бальде — боец, он готов конкурировать за место в составе «Спартака»
16:31 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Ахмат» играл полчаса против девятерых, поэтому у болельщиков есть разочарование»
16:21 · Россия. Премьер-лига
Юран: Матчи с «Уралом» и «Факелом» не убедили в том, что «Спартак» может сейчас стать золотым
15:56 · Россия. Премьер-лига
​Малком назвал самые запоминающиеся матчи за «Зенит»
15:55 · Кубок России
Гранат: «Локомотив» — явный фаворит в матче с «Акроном»
15:47 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Глушаков — настоящий профессионал»
15:39 · Россия. Премьер-лига
Юран — о результативности Агаларова: «Сказалась смена команды, в «Уфе» он был лидером»
15:31 · Россия. Премьер-лига
«Похоже, сами игроки не очень понимают, чего от них хочет Йоканович» — Юран
15:27 · Россия. Премьер-лига
​Малком – о гонке бомбардиров: «Главное – брать титулы с «Зенитом»
15:22 · Россия. Премьер-лига
​Малком: «Даже снег и холод меня больше не смущают»
15:20 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Акинфеев — настоящая легенда»
14:46 · Россия. Премьер-лига
​Кавазашвили пророчит чемпионство «Спартаку»
14:37 · Кубок России
Гришин: Приоритет ЦСКА — выиграть Кубок России
14:21 · Кубок России
Дасаев: «Спартак» должен выиграть «Урал»
14:10 · Кубок России
Тарханов: «Жду победы «Урала» над «Спартаком»
Все новости
Рекомендуем