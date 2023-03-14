Юран: Матчи с «Уралом» и «Факелом» не убедили в том, что «Спартак» может сейчас стать золотым

Известный тренер Сергей Юран ответил на вопрос, остались ли шансы у «Спартака» на борьбу за золотые медали чемпионата России.

«Шанс всегда есть. Но прихожу к выводу: золотая мечта может стать для «Спартака» реальностью, если от нее откажется сам «Зенит». А это из области фантастики», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

Специалист признался, что последние матчи его родного клуба против «Урала» (2:2) и «Факела» (3:2) не убедили его в том, что «Спартак» может завоевать чемпионство.

После 19 туров «красно-белые» идут на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 40 набранных очков. Лидером РПЛ по-прежнему является «Зенит», у которого на счету 48 баллов.