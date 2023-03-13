Радимов — о победе «Зенита» над «Химками»: «Яркий пример того, как нельзя бросать играть»

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу «сине-бело-голубых» над «Химками» (3:2) в матче 19-го тура РПЛ.

Напомним, что по ходу встречи «Зенит» вёл со счётом 2:0, однако позволил сопернику отыграться и вырвал победу лишь в компенсированное время.

«Яркий пример того, как нельзя бросать играть. Разница в классе космическая, это сказалось. Но то, как они бросили играть, ни в какие ворота не лезет», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Эта победа позволила петербургской команде укрепить своё лидерство в турнирной таблице чемпионата России. Преимущество «Зенита» над вторым «Спартаком» составляет восемь очков. «Химки» же с 13 баллами продолжают занимать 15-ю строчку.