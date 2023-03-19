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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Гришин поделился прогнозом на матч ЦСКА и «Зенита»

19 Марта 2023 • 17:48 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
1 3.40 X 3.35 2 2.35
Через 0 ч. 36 мин.

Бывший игрок столичного ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче «армейцев» против петербургского «Зенита».

«У «Зенита» сейчас проблемы: не очень хорошо играли с «Химками», проиграли «Динамо». ЦСКА успешно играет на своём поле. Будет интересная игра, а шансы — 50 на 50», — заявил экс-футболист московского клуба в интервью «Чемпионату». Гришин отметил, что оба клуба подходят к матчу 20-го тура в равных условиях после игр Кубка России. По его мнению, более скоростной футбол покажет тот коллектив, который лучше подготовился за последние дни.

Напомним, что центральный поединок тура Российской премьер-лиги пройдёт сегодня, 19 марта. Стартовый свисток на «ВЭБ Арене» назначен на 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Александр Гришин
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ЦСКА МОСКВА ЗЕНИТ
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