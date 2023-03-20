Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе ЦСКА над «Зенитом» в матче 20-го тура РПЛ.

- Эксперты хвалят первый тайм в исполнении ЦСКА, называют его чуть ли не безупречным. Вам тоже так показалось?

- Мне тоже понравилось, как играл ЦСКА. Два соперника приблизительно равные, просто «Зенит» чаще выигрывал за последнее время. Но если брать вчерашнюю игру, армейцы хорошо смотрелись против питерской команды.

- Можно ли сказать, что потеря Барриоса стала для «Зенита» роковой?

- Я так не думаю. Понятно, что Барриос в центральной зоне закрывает определенные моменты, но сказать, что его отсутствие повлияло на результат матча, не могу. Просто есть футболист, который на этой позиции улучшает игру «Зенита».

- Владимир Федотов после матча сказал, что поражение «Спартака» от «Оренбурга» внесло в ряды «Зенита» благодушие перед матчем с ЦСКА. Согласны с этим?

- Да. Есть такой монет. Но я думаю, Федотов понимал, что для победы над «Зенитом» нужно привнести что-то свое. И он нашел интересные решения: сыграл не в два нападающих, а почти в три. Против «Зенита» эта модель сработала. Тренер угадал. И футболисты выполнили все указания Федотова.

- ЦСКА жестко играли против Клаудиньо, Вендела, Малкома. Тоже правильная тактика?

- По-другому с такими футболистами не сыграешь. Нужно было создать плотность, чтобы они ничего не могли сделать. Да, они находили какие-то моменты, но мы видели, что все время они были под давлением. Поэтому «Зенит» терял контроль мяча. ЦСКА играл против него плотно и максимально поджимал соперника. Поэтому мы увидели много верховых передач, что несвойственно «Зениту».

- Как оцените ситуацию с Дивеевым, который вышел в старте впервые за полгода и снова получил повреждение?

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- Такое бывает. Он был в движении, шла верховая передача, и он, видимо, потянул мышцу. А во втором эпизоде, когда он стал бороться, то почувствовал боль. Может связка в спине дала эту боль. Здесь не то что его физическое состояние, а резкое движение, и он потянул мышцу. Это, конечно, была потеря для ЦСКА. Но армейцы молодцы, перестроились. Матч получился тяжелым для них, и это очень важная победа.

- Вам не показалось, что вчера как будто ЦСКА победа была нужнее, а «Зенит» не показал всего, на что был способен?

- «Зениту» тоже нужна была перезагрузка после поражения в Кубке. Я говорил, что он может попасть в такой момент. Но там большая скамейка. Даже, если кто-то выпадает из игроков, это не сильно сказывается. А вот психологический фактор больше влияет. Мы увидели другой «Зенит». Но в этом и заслуга ЦСКА. Армейцы не дал ничего сделать сопернику. Да, ЦСКА повезло в каких-то моментах, когда спасал Акинфеев. А когда команда не может забить, это тоже давит.

- «Зенит» в концовке матча вымучил победу над «Химки», проиграл в Кубке «Динамо», а теперь в чемпионате ЦСКА. У команды игровой кризис?

Есть психологический кризис. Плюс ротация. Я обратил внимание, что когда в матче Кубка России пошли замены, многие игроки были недовольны. Вендел, например. Такой момент есть.

Елена Григорьевская