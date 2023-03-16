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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шалимов: «По голам «Химок» большие вопросы к Ренану»

16 Марта 2023 • 09:44 Комментировать
Зенит
3:2
Химки
окончен

Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о матче 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Химками», который завершился победой петербуржцев со счётом 3:2.

Специалист раскритиковал 19-летнего защитника «сине-бело-голубых» Роберта Ренана, пополнившего состав команды минувшей зимой. За «Зенит» молодой бразилец успел провести три игры, не отметившись в них результативными действиями.

«Он техничный парень, вся лига это уже поняла. Но в этом матче он очень сильно расслабился — в одном из голов он потерял позицию, убежав на правый фланг, и его зону страховал Дуглас Сантос. А момент с пенальти интересен тем, что мы не увидели скорости Ренана», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

После 19 туров РПЛ «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Химки Игорь Шалимов Роберт Ренан
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