​Федотов: «Полные стадионы – то, что нужно футболу»

В субботу на открытую тренировку ЦСКА пришло много болельщиков. Они были активны и даже напутствовали команду на воскресный матч Премьер-лиги против «Зенита». Комментарий после тренировки с фанатами дал рулевой «армейцев» Владимир Федотов.

«Все видим, что стадионы пустуют – болельщиков всё меньше и меньше. Какое-то неправильное действие. Полные стадионы – то, что нужно футболу. Футбол для болельщиков, мы всегда это говорим. Это важная составляющая, дополнительная энергетика», - сказал Федотов журналистам. Видео опубликовал телеграм-канал «Панк инсайд»

Напомним, что посещаемость футбольных матчей в России сократилась после внедрения системы Fan ID.