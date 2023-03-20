Орлов: «Трудно упрекнуть игроков «Зенита»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал события игры между «Зенитом» и ЦСКА, в которой питерский клуб потерпел неожиданное поражение с минимальным счетом. По его словам, особых упреков в адрес чемпиона и лидера турнирной таблицы у него нет.

- Не могу упреки делать игрокам «Зенита», потому что ЦСКА был хорош, свежие игроки. Когда Чалов и Заболотный рядом, это полезно для ЦСКА, они проскакивают между линиями. ЦСКА сумел взломать оборону «Зенита», - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре питерскому клубу предстоит сразиться с «Уралом», который также проиграл в прошедшем туре - московскому «Динамо».