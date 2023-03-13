31-летний бывший защитник «Ростова», «Зенита» и сборной России Иван Новосельцев оригинально объявил о завершении профессиональной карьеры. Целое стихотворение в социальных сетях он посвятил футболу.

«Благодарю всех, кто разделял со мной мгновения этого чудесного вида спорта, всех, кто был со мной на протяжении пути, партнёров по команде, тренеров, которые многому меня научили, всех кто был причастен к моему становлению. Спасибо моим родителям за свой вклад в меня и возможность заниматься любимым видом спорта. Отдельно благодарю болельщиков, они давали дополнительную энегрию», - написал игрок в соцсети, приложив стих:

«Давно, ещё будучи мальчишкой,

Я выбрал для себя футбол,

Мне говорили это лотерея, А я безумно был влюблен.

И что влюбленному помеха?

Вы знаете ответ? Ведь ничего.

Отдав навечно свое сердце

Мечте, которой был так окрылен.

И пусть любовь не без шипов,

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Она как роза столь красива,

И также ранит, причиняя боль,

Но верность была непоколебима.

Отчаянно сражаясь за неё,

Претерпевая разные преграды,

Готов пойти был я на все,

Чтобы приблизилась награда.

Упорной поступью к ней шёл,

Все ближе и быстрее надвигаясь,

И в тот момент когда ты ничего не ждешь,

Она приходит и меня нежно обнимает.

Так закрутилось, понеслось,

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И всякое разное там было.

Ну, а сейчас подумаешь, расход?

Да нет, мы полюбовно обо всем договорились.

Последним клубом в карьере Новосельцева был тульский «Арсенал», защитник покинул стан туляков в прошлом году и с тех пор больше не играл в футбол.