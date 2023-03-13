Агент Вендела: «Интерес из Европы начинает появляться»

Тьяго Рибейру, агент полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал об интересе со стороны европейских клубов к своему клиенту.

«Интерес из Европы начинает появляться, несмотря на то, что Российская премьер-лига в этот специфичный момент находится в зоне низкой видимости», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в услугах Вендела были заинтересованы «Лион» и «Фламенго».

Действующий контракт 25-летнего бразильца с петербургским клубом рассчитан до лета 2027 года. Рыночная стоимость Вендела сейчас оценивается в 22 миллиона евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Зенит» 25 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.