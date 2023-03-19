Солист «Руки Вверх» Жуков — о победе ЦСКА: напоминание, что непобедимых команд не существует

Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков высказался о победе ЦСКА над питерским «Зенитом» (1:0) в матче 20-го тура Российской премьер-лиги. Единственный забитый мяч на счету форварда Фёдора Чалова.

Певец отметил, что это прекрасный результат, тем более команда отработала до конца и выиграла «Зенит» спустя четыре года, а это значит, что непобедимых команд не существует.

«Все работали, пахали, и это приятно, даже удивительно. Умеют порадовать игроки своих фанатов», - приводит слова Жукова «Спорт-Экспресс».

ЦСКА набрал 35-е очко и сравнялся по этому показателю с «Динамо».