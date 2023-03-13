Виллиан Роша стал самым бьющим центральным защитником РПЛ

Центральный защитник московского ЦСКА Виллиан Роша вчера забил гол в ворота самарских «Крыльев Советов». Матч завершился разгромной победой столичной команды над подопечными Игоря Осинькина – 4:0. Этот гол стал вторым для Роши в РПЛ.

Что интересно, бразилец в среднем наносит 1,6 удара за матч в текущем сезоне чемпионата России – это лучший результат среди центральных защитников в Премьер-лиге, делится портал Opta.

Всего в текущем сезоне 28-летний бразилец сыграл за ЦСКА 17 матчей во всех турнирах, в которых трижды забил и один раз отметился голевой передачей.

В следующем туре «армейцам» предстоит сразиться с лидером РПЛ – «Зенитом», игра запланирована на 19 марта.