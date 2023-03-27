Защитник ЦСКА Роша: «Мойзес попросту выключил Малкома из игры»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился мнением об игре 20-го тура РПЛ против нынешнего лидера чемпионата «Зенита», которая завершилась победой «армейцев» с минимальным преимуществом 1:0.

Бразильский футболист отметил, что в прошедшей встрече от игроков ЦСКА требовалось быть полностью сфокусированными и неуступчивыми в единоборствах, так как в составе петербургской команды выступают футболисты очень высокого уровня. Роша также похвалил своего одноклубника и соотечественника Мойзеса, которому удалось справиться с лидером «Зенита» Малкомом.

«Малком, безусловно, великолепный игрок. Как и Клаудиньо, и другие зенитовские футболисты. Однако, мы смогли их нейтрализовать. Мойзес провёл великолепную игру с точки зрения выбора позиции и отбора», — цитирует Рошу Bobsoccer.ru.

После 20 туров текущего розыгрыша РПЛ турнирную таблицу по-прежнему возглавляет «Зенит», опережающий пятый ЦСКА на 13 очков.