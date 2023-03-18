Юран — о чемпионской гонке: «Спартак» — не конкурент «Зениту»

Экс-главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше РПЛ. Напомним, после 19 туров турнирную таблицу возглавляет «Зенит», опережающий второй «Спартак» на восемь очков. До конца турнира командам осталось провести по 11 матчей.

Юран считает, что интриги в борьбе за чемпионство нет, так как уровень «красно-белых» сейчас намного ниже уровня команды из Санкт-Петербурга.

«Я переживаю за «Спартак», но они, если говорить правду, не конкурент команде Семака. Не хочу обижать игроков «красно-белых», но у «Спартака» нет своего Малкома и Клаудиньо», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Отметим, что «Зенит» является победителем четырёх последних сезонов РПЛ подряд. Очный матч между «сине-бело-голубыми» и «Спартаком» состоится 7 мая в рамках 26-го тура чемпионата России.