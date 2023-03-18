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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран — о чемпионской гонке: «Спартак» — не конкурент «Зениту»

18 Марта 2023 • 11:27 Комментировать
Оренбург
2:0
Спартак Москва
1 1.30 X 5.50 2 10.00
2-й тайм

Экс-главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше РПЛ. Напомним, после 19 туров турнирную таблицу возглавляет «Зенит», опережающий второй «Спартак» на восемь очков. До конца турнира командам осталось провести по 11 матчей.

Юран считает, что интриги в борьбе за чемпионство нет, так как уровень «красно-белых» сейчас намного ниже уровня команды из Санкт-Петербурга.  

«Я переживаю за «Спартак», но они, если говорить правду, не конкурент команде Семака. Не хочу обижать игроков «красно-белых», но у «Спартака» нет своего Малкома и Клаудиньо», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Отметим, что «Зенит» является победителем четырёх последних сезонов РПЛ подряд. Очный матч между «сине-бело-голубыми» и «Спартаком» состоится 7 мая в рамках 26-го тура чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Юран
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