Мостовой: «Если «Зенит» сегодня проиграет ЦСКА, интрига в борьбе за чемпионство оживёт»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал условие, при котором интрига в борьбе за чемпионство в РПЛ снова возродится. Это условие – обязательная победа ЦСКА над петербургским «Зенитом» на газоне «ВЭБ Арены».

«Закончилась ли чемпионская гонка? Давайте не будем так говорить хотя бы сегодня. Если сегодня «Зенит» проиграет, то интрига снова оживёт», - заявил Мостовой «РБ Спорт».

Напомним, что вчера главный конкурент «Зенита» за чемпионство в лице московского «Спартака» сенсационно проиграл «Оренбургу» на выезде - 0:2. Отрыв «Зенита» от «красно-белых» до матча питерцев с «армейцами» - восемь баллов. Однако если команда Сергея Семака сможет победить ЦСКА Владимира Федотова, то отрыв увеличится до безумных 11 баллов.