Гришин: «Обляков способен уехать из ЦСКА в Европу»

Бывший «армеец» Александр Гришин уверен, что полузащитник ЦСКА Иван Обляков может отправиться в играть в один из лучших европейских чемпионатов.

«Иван играет в российском топ-клубе, а из ЦСКА можно уехать в любой клуб Европы, главное проявить себя здесь у нас. Мне нравится, как он играет, он выполняет большой объем работы, у него хорошая левая нога», - цитирует Гришина Legalbet.

Как добавил эксперт, таких футболистов как Обляков мало в РПЛ, так как он может сыграть на нескольких позициях на поле – это и фланги, и центр.

В текущем сезоне у 24-летнего Облякова три гола и три ассиста в 25 официальных матчах за ЦСКА.