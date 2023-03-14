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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гришин: «Обляков способен уехать из ЦСКА в Европу»

14 Марта 2023 • 19:46 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
19.03 19:30

Бывший «армеец» Александр Гришин уверен, что полузащитник ЦСКА Иван Обляков может отправиться в играть в один из лучших европейских чемпионатов.

«Иван играет в российском топ-клубе, а из ЦСКА можно уехать в любой клуб Европы, главное проявить себя здесь у нас. Мне нравится, как он играет, он выполняет большой объем работы, у него хорошая левая нога», - цитирует Гришина Legalbet.

Как добавил эксперт, таких футболистов как Обляков мало в РПЛ, так как он может сыграть на нескольких позициях на поле – это и фланги, и центр.

В текущем сезоне у 24-летнего Облякова три гола и три ассиста в 25 официальных матчах за ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Гришин Иван Обляков
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