​Дивеев получил травму – защитник ЦСКА только восстановился

В воскресенье вечером в главном матче 20-го тура Премьер-лиги России отношения на поле выясняют ЦСКА и «Зенит». Ещё по ходу первого тайма главному тренеру московской команды Владимиру Федотову пришлось проводить замену. Травму получил защитник Игорь Дивеев. Стоит сказать, что он только-только восстановился – на днях в кубковом поединке с «Крыльями Советов» Дивеев сыграл за ЦСКА впервые с сентября.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. После первого тайма на табло «ВЭБ Арены» горит счёт 0:0.