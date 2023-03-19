Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Боков: «ЦСКА будет играть только на победу»

19 Марта 2023 • 10:46 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
1 3.75 X 3.50 2 2.15
Через 8 ч. 12 мин.

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков порассуждал о предстоящей встрече «армейцев» с «Зенитом» в рамках 20-го тура РПЛ.

«ЦСКА ничего не остается, только брать очки. ЦСКА играет дома, даже если команда будет играть от обороны, то это будет моментами. «Армейцы» не будут обороняться все два тайма. ЦСКА будет играть только на победу», — приводит слова Бокова Metaratings.

Поединок между ЦСКА и «Зенитом» пройдет сегодня, 19 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет наблюдать в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Максим Боков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
19.03.23 в 14:00
Химки Химки
Ростов Ростов
3.85 3.65 1.98
Видео
19.03.23 в 16:30
Пари НН Пари НН
Торпедо Москва Торпедо Москва
2.01 3.50 3.90
Видео
19.03.23 в 16:30
Крылья Советов Крылья Советов
Ахмат Ахмат
1.65 4.10 5.20
Видео
19.03.23 в 19:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
3.55 3.75 2.04
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Марта
11:14 · Россия. Премьер-лига
Габулов восхитился атакующей линией «Динамо»
11:09 · Россия. Премьер-лига
Дуарте рассказал о двух вещах, которые его удивили в России
11:09 · Россия. Премьер-лига
Дзюба - о камбэке «Локомотива»: «Это останется в анналах истории»
10:51 · Россия. Премьер-лига
Бубнов: «Без Джикии в защите «Спартака» будет твориться бардак»
10:46 · Россия. Премьер-лига
Боков: «ЦСКА будет играть только на победу»
10:43 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник ЦСКА Мендес поделился ожиданиями от матча против «Зенита»
10:39 · Россия. Премьер-лига
Алексис Дуарте рассказал, в чём отличие чемпионатов России и Парагвая
10:33 · Россия. Премьер-лига
Баринов рассказал о несостоявшемся переходе в «Бешикташ»
10:30 · Россия. Премьер-лига
Габулов рассказал, почему ушёл с поста генерального директора «Химок»
10:28 · Россия. Первая лига
Василенко: Договорённости с «Аланией» нет
10:13 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал трёх самых слабых игроков в «Спартаке» 1
10:00 · Россия. Премьер-лига
Сперцян прокомментировал возможный переход в «Милан»
09:56 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Факела» Черов: «У нас было больше желания победить, чем у «Сочи»
09:50 · Россия. Премьер-лига
Белоус: «Мелкадзе не соответствует уровню РПЛ»
09:48 · Россия. Премьер-лига
Баринов высказался о волевой победе над «Краснодаром»
Все новости
Рекомендуем