Боков: «ЦСКА будет играть только на победу»

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков порассуждал о предстоящей встрече «армейцев» с «Зенитом» в рамках 20-го тура РПЛ.

«ЦСКА ничего не остается, только брать очки. ЦСКА играет дома, даже если команда будет играть от обороны, то это будет моментами. «Армейцы» не будут обороняться все два тайма. ЦСКА будет играть только на победу», — приводит слова Бокова Metaratings.

Поединок между ЦСКА и «Зенитом» пройдет сегодня, 19 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет наблюдать в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.