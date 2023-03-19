Газзаев выделил Кассьерру в матче ЦСКА – «Зенит»

Бывший наставник сборной России Валерий Газзаев рассказал, кого выделил в составе питерского «Зенита» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА (0:1).

Специалист отметил, что Дуглас Сантос не стал полноценной заменой травмированному Вильмару Барриосу, а также заявил, что команды с берегов Невы просел левый фланг обороны.

«В составе «Зенита» я бы выделил Кассьерру. Вот он очень старался напрягать защитников. Мог сравнять счет, но попал в штангу», - сказал Газзаев в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

«Зенит» несмотря на поражение уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая «Ростов» на семь очков.

