ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 20-м туре чемпионата России по футболу встречаются ЦСКА и «Зенит».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча ЦСКА Москва - Зенит
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Протокол игры
Акинфеев Игорь•Виллиан Роша•Дивеев Игорь•Мойзес•Гайич Милан III•Зделар Саша•Мендес Виктор•Обляков Иван•Медина Хесус•Заболотный Антон•Чалов Фёдор
Кержаков Михаил•Караваев Вячеслав•Родригао де Соуза•Ренан Роберт•Дуглас Сантос•Кузяев Далер•Вендел Маркус•Круговой Данил•Малком Филипе•Кассьерра Матео•Клаудиньо
19 марта. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).
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