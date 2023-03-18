Пономарёв: «Ничья ЦСКА в матче с «Зенитом» будет равняться победе»

Бывший игрок столичного ЦСКА Владимир Пономарёв поделился своими мыслями о центральном матче 20 тура РПЛ, в котором на «ВЭБ Арене» сойдутся «армейцы» и питерский «Зенит».

«Игроки «Зенита» после неудачи с «Динамо» в Кубке России будут носиться по полю как угорелые. Им всё равно, какое поле – чужое, своё. И если ЦСКА сыграет с ними хотя бы вничью, 0:0 или 1:1, то это будет уже равносильно победе», - рассказал Пономарёв Metaratings.

Напомним, что «Зенит» неизменно лидирует в РПЛ, набрав к 20 туру 48 очков. ЦСКА – на пятом месте с 32 очками в активе.

Игра между питерским и московским клубом в воскресенье завершит 20 тур Премьер-лиги, который открывает сегодня днём матч «Оренбург» - «Спартак».