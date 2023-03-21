Шмаров: Интрига в РПЛ? Впереди ещё 10 туров

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Шмаров высказался об интриге в чемпионате России.

«Сохраняется ли интрига в борьбе за титул после победы ЦСКА над «Зенитом»? Давайте будем считать, что да (смеется). Впереди еще 10 туров, посмотрим», — приводит слова Шмарова «РБ Спорт».

После 20 туров «сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу Российской премьер-лиги, опережая идущий на второй позиции «Ростов» на семь очков. На третьей строчке располагается «Спартак», у которого в копилке 40 зачетных баллов.

РПЛ ушла на паузу из-за матчей сборных. 21-й тур чемпионата России пройдет в начале апреля.