Чалов забил «Зениту», счёт открыт

В главном матче дня ЦСКА принимает «Зенит». Больше часа команды не могли порадовать болельщиков забитыми голами, и всё же счёт открыт. «Армейцы» провели свою атаку на 72-й минуте, Фёдор Чалов из-за пределов штрафной пробил с рикошетом от защитника, и мяч оказался в сетке ворот чемпионов. Счёт стал 1:0 в пользу ЦСКА. Если москвичи сегодня победят, то догонят «Динамо» на четвёртой строчке. Отрыв «Зенита» от второго места сейчас составляет семь очков.

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