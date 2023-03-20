Алдонин рассказал, за счёт чего ЦСКА обыграл «Зенит»

Бывший игрок сборной России Евгений Алдонин прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом» (1:0) в матче 20-го тура РПЛ.

«Не могу сказать, что победа удивила. Был очень хороший уровень самоотдачи и борьбы. Стоит сказать, что «Зенит» сейчас не в идеальных кондициях. Удача сопутствовала ЦСКА. Не уступали в борьбе и микродуэлях — вот самый главный фактор успеха», — приводит слова Алдонина «Чемпионат».

По мнению эксперта, если «Зенит» продолжит так играть и терять очки, то чемпионская гонка может снова возобновиться.

После 20 туров «сине-бело-голубые» продолжают лидировать в чемпионате России, набрав 48 очков. ЦСКА идет на пятой строчке, в копилке «армейцев» 35 баллов.