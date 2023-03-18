​Федотов высказался о матче с «Зенитом»

Наставник ЦСКА Владимир Федотов поделился своими мыслями о предстоящем матче чемпионата России против «Зенита».

«Это противостояние, которое можно приравнять к матчам со «Спартаком» или «Динамо». Любой матч - вызов. За любой матч дают три очка. «Зенит» на данный момент является флагманом нашего футбола. Тут не нужно лишних слов. Нужно показывать и доказывать свою состоятельность», - высказался Федотов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Матч 20-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Зенитом» стартует 19 марта в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Зенит» (48 набранных очков) занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а ЦСКА (32 набранных очка) – пятое.