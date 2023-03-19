Магнуссон: «Надеюсь, ЦСКА обыграет «Зенит»

Защитник «Панатинаикоса» Хёрдур Магнуссон надеется на победу ЦСКА в матче с «Зенитом». Напомним, 30-летний футболист защищал цвета «армейского» клуба с 2018 по 2022 год.

«Надеюсь, ЦСКА обыграет «Зенит», — приводит слова Магнуссона издание «Чемпионат».

Встреча 20-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Зенитом» пройдет сегодня, 19 марта. Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На данный момент «сине-бело-голубые» возглавляют РПЛ, набрав 48 очков. ЦСКА — пятый, на счету «армейцев» 32 балла.