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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Магнуссон: «Надеюсь, ЦСКА обыграет «Зенит»

19 Марта 2023 • 14:46 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
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Через 4 ч. 10 мин.

Защитник «Панатинаикоса» Хёрдур Магнуссон надеется на победу ЦСКА в матче с «Зенитом». Напомним, 30-летний футболист защищал цвета «армейского» клуба с 2018 по 2022 год.

«Надеюсь, ЦСКА обыграет «Зенит», — приводит слова Магнуссона издание «Чемпионат».

Встреча 20-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Зенитом» пройдет сегодня, 19 марта. Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На данный момент «сине-бело-голубые» возглавляют РПЛ, набрав 48 очков. ЦСКА — пятый, на счету «армейцев» 32 балла.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Панатинаикос Хёрдур Магнуссон
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ЦСКА МОСКВА ЗЕНИТ
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