Петржела: «Зенит» устал от отсутствия серьёзных конкурентов в РПЛ»

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о форме «сине-бело-голубых» после возобновления сезона.

«Я в курсе последних результатов «Зенита», но он точно не находится в кризисе. Он просто устал от отсутствия серьёзных конкурентов в РПЛ», — заявил чешский специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что подопечные Сергея Семака выиграли оба матча после возобновления сезона Премьер-лиги, вылетев при этом из Кубка России после поражения от столичного «Динамо» в серии послематчевых пенальти. Отрыв от «Спартака» в турнирной таблице чемпионата составляет восемь очков.