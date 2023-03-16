Непомнящий: «К сожалению, роль иностранцев в «Зените» слишком велика»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о роли иностранных футболистов в «Зените».

Напомним, вчера, 15 марта, петербуржцы уступили «Динамо» (1:1, 4:5 — пен) в матче 1/4 финала Кубка России (Путь регионов). Непомнящий считает, что легионеры оказывают большое влияние на игру «сине-бело-голубых», отметив при этом, что «Динамо» — это кубковая команда, сумевшая дойти до финала прошлогоднего розыгрыша. Также специалист не согласился с тем, что регулярные вылеты «Зенита» из Кубка России можно назвать тенденцией, так как в этом турнире тенденций не бывает.

«Мы видим, что нехватка одного-двух иностранцев влияет на команду. С другой стороны — пенальти. Здесь проиграть может каждый. К сожалению, роль иностранцев в команде слишком велика», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Зенит» проведёт 19 марта, когда в рамках 20-го тура РПЛ встретится с ЦСКА. Начало этой игры запланировано на 19:30 по московскому времени.