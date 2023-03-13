ЦСКА продлил трудовое соглашение с нападающим команды Кириллом Глебовым. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «армейцев». Отмечается, что новый контракт с футболистом рассчитан на длительный срок.

«Поздравляем Кирилла и желаем успешных выступлений в составе нашего клуба!» — написано в заявлении команды.

В нынешнем сезоне 17-летний Глебов принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

После 19 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 32 набранных очка. В предстоящем матче «армейцы» встретятся в гостях с «Крыльями Советов», игра 1/2 финала Кубка России пройдет 15 марта в 17:30 по мск.