Канищев: «Зенит» настроится на ЦСКА

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев рассказал о своих ожиданиях перед матчем «сине-бело-голубых» с ЦСКА.

«Ожидаю хорошего и интересного футбола. Если «Зенит» настроится серьезно, то у ЦСКА будет немного шансов. Как мне кажется, в матчах с «Химками» и «Пари НН» не было должной мотивации. С ЦСКА мотивация будет — это прямой конкурент», — приводит слова Канищева «Чемпионат».

По мнению эксперта, «Зенит» оказался не готов к возобновлению сезона, команда пока не набрала форму из-за большого перерыва.

Встреча 20-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Зенитом» состоится сегодня, 19 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.