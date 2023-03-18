Погребняк: «Не думаю, что «Зенит» ждёт какой-то спад»

Бывший форвард питерского «Зенита» Павел Погребняк уверен, что поражение в Кубке России от «Динамо» не сильно скажется на игре «сине-бело-голубых» в чемпионате России и команда спокойно завершит сезон в РПЛ на первом месте.

«У «Зенита» сейчас сохраняется солидный запас очков, плюс в матче с ЦСКА выйдут те, кто с «Динамо» не играли. Это Малком и Родригао, они внесут свежесть и креатив. Не думаю, что питерцев ожидает некий спад», - рассказал Погребняк «Матч ТВ».

Напомним, что на неделе «Зенит» проиграл в Кубке России столичному «Динамо» в серии послематчевых пенальти и покинул турнир.

В ближайшем туре РПЛ «сине-бело-голубые» встретятся с ЦСКА в гостях, матч запланирован на воскресенье.