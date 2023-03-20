Пономарёв оценил игру ЦСКА

В матче двадцатого тура российского чемпионата питерский «Зенит» оказался на щите после встречи с армейцами - ЦСКА. Успех армейского клуба прокомментировал ветеран ЦСКА Владимир Пономарев, всегда пристально следящий за событиями российского чемпионата по футболу. Он даже поставил игровую оценку своему любимому клубу.

- Армейцы абсолютно ничего не дали им сделать, очень плотно сыграли. Поэтому у «Зенита» было очень мало времени на обработку мяча, на передачу. А вот ЦСКА я бы сегодня поставил четыре с плюсом, - цитирует слова Пономарева Rusfootball.info.

В следующем туре армейцам придется сыграть в Воронеже с удачно выступающим дома «Факелом».