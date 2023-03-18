Погребняк: «Зенит» сейчас наголову сильнее «Спартака»

Экс-нападающий «Зенита» Павел Погребняк заявил, что в настоящий момент петербургская команда наголову сильнее «Спартака», который является ближайшим преследователем петербуржцев по турнирной таблице чемпионата России.

Напомним, сегодня, 18 марта, «красно-белые» уступили «Оренбургу» (0:2) в матче 20-го тура РПЛ. Если в завтрашней игре «Зенит» одолеет ЦСКА, то «сине-бело-голубые» увеличат свой отрыв от москвичей до 11 очков.

«11 очков от «Зенита» — неотыгрываемое преимущество для «Спартака». Если после зимы ещё были какие-то надежды на интригу, то сейчас их уже совсем нет», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

Также Погребняк не смог сказать, чего не хватает «Спартаку» для борьбы за первое место, при этом отметив успешные выступления «красно-белых» в Кубке России.