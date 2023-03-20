Григорий Иванов – о деле Влута: «Комментарии давать преждевременно»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации, в которую попал атакующий полузащитник его клуба из Нидерландов Рай Влут. Сегодня прокуратура его родной страны потребовала отправить игрока за решётку на 3,5 года за ДТП двухлетней давности.

«За судебным разбирательством следим, публикации в СМИ читаем. Но комментарии по этому поводу до решения суда давать преждевременно. Влут готов к любому исходу», - цитирует Иванова пресс-служба «Урала».

Президент клуба отметил, что футболист прямо сейчас находится у себя на родине и не скрывается от правосудия.

Нидерландец, отметим, выступает за уральский коллектив с прошлого лета.