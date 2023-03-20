Валерий Новиков: «Зенит» не упустит чемпионство

Бывший футболист ЦСКА Валерий Новиков ответил на вопрос о чемпионской гонке в РПЛ.

«Интрига за титул еще существует? «Зенит» уже не догнать. А вот борьба за призовые места будет. Не думаю, что «Зенит» упустит чемпионство. ЦСКА может занять второе место, но все будет зависеть от команды», — приводит слова Новикова портал «РБ Спорт».

После 20 туров «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 48 очков. На второй строчке идет «Ростов», у которого на счету 41 очко. Замыкает призовую тройку «Спартак», в копилке «красно-белых» 40 зачетных баллов.