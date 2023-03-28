Белоруков: «За долги мне от «Амкара» и «Анжи» можно купить несколько квартир в Питере»

Главный тренер петербургского «Динамо» Дмитрий Белоруков рассказал, что два его бывших клуба, пермский «Амкар» и махачкалинский «Анжи», остались должны ему довольно крупную сумму денег.

«За эти деньги можно было купить несколько нормальных квартир в Санкт-Петербурге. Небольшую из задолженностей мне отдал УЕФА. По «Анжи» документы отправили. Но не знаю, как сейчас», - признался Белоруков «Чемпионату».

Однако по словам экс-защитника, он не жалеет, что провёл карьеру в этих командах.

«Я играл при меньших деньгах, но при хорошем коллективе и с лучшими эмоциями», - добавил Белоруков.

Напомним, что футболист провёл в «Амкаре» 13 лет футбольной карьеры, выступая с пермским клубом в рамках Премьер-лиги с 2005 по 2016 и с 2017 по 2018 годы.