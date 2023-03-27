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Ганчаренко посоветовал всем тренерам садить на скамейку запасных президента клуба

27 Марта 2023 • 20:59 Комментировать
Зенит
...
Урал
01.04 19:00

Наставник екатеринбургского «Урала» Виктор Ганчаренко считает, что присутствие руководства клуба на скамейке запасных во время матчей идёт на пользу всей команде. Напомним, что президент «Урала» Григорий Иванов постоянно находится во время матчей «шмелей» на скамейке запасных.

«Я вижу в этом даже больше плюсов. Он слышит наши тренерские разговоры, а не разговоры, которые могут быть с ВИП‑ложи, где говорят о том, что всё плохо, такой-то игрок плох на поле, а тренер поступает не так», - рассказывает Ганчаренко «Матч ТВ», добавляя, что всем клубам стоит попробовать посадить руководство на скамейку.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Виктор Ганчаренко
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