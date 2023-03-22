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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин опроверг слова о том, что сомневается в чемпионстве «Зенита»

22 Марта 2023 • 17:39 Комментировать
Зенит
...
Урал
01.04 19:00

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Игонин заявил, что ничуть не сомневается в грядущем успехе своего бывшего клуба в РПЛ.

«У меня нет опасений по поводу чемпионства «Зенита». Разницы в игроках, классе и надежности им  достаточно для того, чтобы выиграть чемпионат», - заявил Игонин порталу Bobsoccer.

Ранее бывший игрок питерцев высказал некоторые опасения по поводу пятого кряду чемпионства «Зенита» в Премьер-лиге.

«Наверно, корреспондент просто убрал частицу «не» из моего монолога. Видимо кто-то слышит то, что ему интересно напечатать», - добавил Игонин.

В 20 туре РПЛ подопечные Сергея Семака потерпели поражение с минимальным счётом от столичного ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Игонин
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ЗЕНИТ УРАЛ
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