Игонин опроверг слова о том, что сомневается в чемпионстве «Зенита»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Игонин заявил, что ничуть не сомневается в грядущем успехе своего бывшего клуба в РПЛ.

«У меня нет опасений по поводу чемпионства «Зенита». Разницы в игроках, классе и надежности им достаточно для того, чтобы выиграть чемпионат», - заявил Игонин порталу Bobsoccer.

Ранее бывший игрок питерцев высказал некоторые опасения по поводу пятого кряду чемпионства «Зенита» в Премьер-лиге.

«Наверно, корреспондент просто убрал частицу «не» из моего монолога. Видимо кто-то слышит то, что ему интересно напечатать», - добавил Игонин.

В 20 туре РПЛ подопечные Сергея Семака потерпели поражение с минимальным счётом от столичного ЦСКА.