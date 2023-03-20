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Семак сообщил о том, что «Зенит» продлил контракт с Караваевым

20 Марта 2023 • 12:10 Комментировать
Зенит
...
Урал
01.04 19:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил о том, что защитник Вячеслав Караваев продлил контракт с питерским клубом. Напомним, что предыдущее соглашение 27-летнего футболиста было рассчитано до лета нынешнего года.

«Контракт «Зенита» с Караваевым продлён, по-моему», — цитирует Семака «РБ Спорт».

Караваев выступает за «Зенит» с осени 2019 года. Ранее российский футболист защищал цвета нидерландского «Витесса», пражской «Спарты», а также московского ЦСКА, воспитанником которого Караваев и является.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «сине-бело-голубых» 21 матч и отметился двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Вячеслав Караваев
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ЗЕНИТ УРАЛ
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