Вендел: «Первый гол добавил уверенности команде»

В двадцать первом туре российского чемпионата питерский «Зенит» забил два мяча «Уралу», хотя и заставил своих фанатов потерпеть - первый гол был забит лишь на 75-й минуте. Итоги матча прокомментировал Маркус Вендел - полузащитник питерского клуба.

- «Урал» очень организованная команда, особенно что касается игры в обороне, поэтому забить им было непросто. Хорошо, что мы в итоге смогли это сделать, первый гол раскрепостил, добавил уверенности команде, и мы довели дело до победы, - цитирует слова игрока новостное агентство ТАСС.

В следующем туре питерскому «Зениту» предстоит сыграть с московским «Локомотивом».